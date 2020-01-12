Стали известны составы на финальный матч Суперкубка Испании

Зидан и Симеоне определились с игроками, которые выйдут с первых минут

  • 12.01.2020 19:04
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
Стали известны составы на финальный матч Суперкубка Испании
© as.com
Мадридское дерби состоится в рамках финала Суперкубка Испании по футболу. Трофей разыграют «Реал» и «Атлетико». Матч состоится в 20:00 по Киеву в Джидде.
 
Стартовые составы:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Йович.
 
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Корреа, Эррера, Томас, Сауль, Фелиш, Мората.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dimasshabanov
    online
    dimasshabanov, 12.01.2020 19:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт и что вытворяет!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/macho
    Ссылка
    dimasshabanov
    online
    dimasshabanov, 12.01.2020 19:27
    0
    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт и что вытворяет!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/macho
    Ссылка
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