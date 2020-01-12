Стали известны составы на финальный матч Суперкубка Испании

Мадридское дерби состоится в рамках финала Суперкубка Испании по футболу. Трофей разыграют «Реал» и «Атлетико». Матч состоится в 20:00 по Киеву в Джидде.
Стартовые составы:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Йович.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Корреа, Эррера, Томас, Сауль, Фелиш, Мората.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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