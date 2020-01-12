Астон Вилла близка к подписанию Виды

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», близок к переходу в «Астон Виллу».

Как сообщает турецкая пресса, английский клуб практически согласовал трансфер футболиста. Ожидается, что за 30-летнего Виду «Астон Вилла» заплатит около 10 млн евро.

В этом сезоне Вида провел 16 матчей в чемпионате Турции и отличился 3 забитыми мячами.