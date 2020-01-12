Астон Вилла близка к подписанию Виды

Хорватский защитник может продолжить карьеру в Англии

  • 12.01.2020 18:27
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Астон Вилла близка к подписанию Виды
© Twitter. Домагой Вида
Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», близок к переходу в «Астон Виллу».
 
Как сообщает турецкая пресса, английский клуб практически согласовал трансфер футболиста. Ожидается, что за 30-летнего Виду «Астон Вилла» заплатит около 10 млн евро.
 
 
В этом сезоне Вида провел 16 матчей в чемпионате Турции и отличился 3 забитыми мячами.
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Источник — Takvim

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