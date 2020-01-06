Астон Вилла предложила 5 млн евро за экс-бека Динамо

Центральный защитник «Бешикташа» Домагой Вида, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в текущее трансферное окно может сменить прописку.

По сообщениям из Турции, «Бешикташ» получил официальное предложение от «Астон Виллы» о продаже Виды за 5 миллионов евро. И хотя оно было отклонено боссами стамбульцев, бирмингемский клуб намерен добиться своего и в ближайшее время, как ожидается, направит в адрес руководства «Бешикташа» улучшенное предложение.

Отмечается, что «Бешикташ» рассчитывает получить от продажи Домагоя Виды 8-10 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Вида провел 16 матчей и отличился 3 забитыми мячами.