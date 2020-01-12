Астон Вилла – Манчестер Сити. Стартовые составы. Зинченко снова вне заявки

Поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:30 по киевскому времени

  • 12.01.2020 17:45
  • 2327 просмотров
  • 9 комментариев
Астон Вилла – Манчестер Сити. Стартовые составы. Зинченко снова вне заявки
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12 января в 18:30 по киевскому времени состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко снова оказался вне заявки на матч.

Стали известны стартовые составы команд.

«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Мингс, Хоз, Эль-Мохамади, Дринкуотер, Дуглас Луис, Хурихейн, Тейлор, Грилиш, Эль-Гази.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Стоунз, Менди, Родриго, Давид Силва, Де Брейне, Марез, Габриэл Жезус, Агуэро.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 19:19
    0
    Такая сильная конкуренция как в МС, это только плюс для прогресса Зины = плюс для СБУ. Мне кажется, что быть игроком ближней ротации и работать с Пепом, немного лучше чем постоянно играть, например в Вест Хеме. Привет Ярмоле))
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    babovoz
      babovoz, 12.01.2020 19:09
    -1
    Пока Седанши не было, сил больше было конечно, но...
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    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 19:01
    +1
    Учитывая это тенденцию, я бы на месте Зины подумал куда можно Зимой уйти. Снова бороться за основу, ещё и с Менди который и так играет мягко говоря не очень. А в центр его все таки Пеп не пробует
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    Kangoo Dingoo
    online
      Kangoo Dingoo, 12.01.2020 18:30
    -1
    А в чому справа? Шо з ним не так що навіть поза заявкою? Женячка, всі сили на Седан?
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
      Kangoo Dingoo, 12.01.2020 18:30
    0
    А в чому справа? Шо з ним не так що навіть поза заявкою? Женячка, всі сили на Седан?
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 12.01.2020 18:27
    +3
    Пеп к знакам судьбы равнодушен.
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    umnuy
    online
      umnuy, 12.01.2020 18:21
    +3
    Нормально.На подхвате в такой команде быть тоже дорогого стоит.
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    common_sense
    online
      common_sense, 12.01.2020 18:18
    +2
    последний сезон в топ клубе. пичалька.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.01.2020 18:17
    +4
    Самый лучший тренер пэп Гвардиола)))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.01.2020 18:17
    +4
    Самый лучший тренер пэп Гвардиола)))))
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 12.01.2020 18:27
    +3
    Пеп к знакам судьбы равнодушен.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 12.01.2020 18:21
    +3
    Нормально.На подхвате в такой команде быть тоже дорогого стоит.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 12.01.2020 18:18
    +2
    последний сезон в топ клубе. пичалька.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 19:01
    +1
    Учитывая это тенденцию, я бы на месте Зины подумал куда можно Зимой уйти. Снова бороться за основу, ещё и с Менди который и так играет мягко говоря не очень. А в центр его все таки Пеп не пробует
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 19:19
    0
    Такая сильная конкуренция как в МС, это только плюс для прогресса Зины = плюс для СБУ. Мне кажется, что быть игроком ближней ротации и работать с Пепом, немного лучше чем постоянно играть, например в Вест Хеме. Привет Ярмоле))
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    online
      Kangoo Dingoo, 12.01.2020 18:30
    0
    А в чому справа? Шо з ним не так що навіть поза заявкою? Женячка, всі сили на Седан?
    Ссылка
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