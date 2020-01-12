Астон Вилла – Манчестер Сити. Стартовые составы. Зинченко снова вне заявки

12 января в 18:30 по киевскому времени состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко снова оказался вне заявки на матч.
Стали известны стартовые составы команд.
«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Мингс, Хоз, Эль-Мохамади, Дринкуотер, Дуглас Луис, Хурихейн, Тейлор, Грилиш, Эль-Гази.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Стоунз, Менди, Родриго, Давид Силва, Де Брейне, Марез, Габриэл Жезус, Агуэро.
Источник — Sport.ua
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