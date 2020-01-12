Бавария хочет купить Семеду

«Бавария» заинтересована в услугах защитника «Барселоны» Нелсона Семеду.
Как сообщает El Mundo Deportivo, мюнхенский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент клубы не вступали в переговоры.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать своего игрока за €50 миллионов.
В текущем сезоне Семеду провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Контракт Нелсона с «блаугранас» рассчитан до лета 2022-го года.
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Источник — El Mundo Deportivo
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