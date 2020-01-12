Бавария хочет купить Семеду

«Бавария» заинтересована в услугах защитника «Барселоны» Нелсона Семеду.

Как сообщает El Mundo Deportivo, мюнхенский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент клубы не вступали в переговоры.