В 22-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Норвич» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Норвич» — 4:0
Голы: Рэшфорд, 27, 52, с пенальти, Марсьяль, 54, Гринвуд, 76
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Норвич
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
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Источник — YouTube
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