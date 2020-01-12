Милан подпишет Беговича

32-летний голкипер Асмир Бегович, чей контракт принадлежит английскому «Борнмуту», перейдет в «Милан» на правах аренды.

Бегович станет заменой для 37-летнего испанского вратаря Пепе Рейны, которого «Милан» отдаст в «Астон Виллу».

Асмир должен пройти медосмотр в «Милане» в воскресенье, 12-го января. Первую часть сезона футболист провел в «Карабахе», цвета которого защищал на правах аренды.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов. Контракт Беговича с «Борнмутом» рассчитан до лета 2021-го года.