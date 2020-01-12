Оболонь-Бровар могут возглавить Яковенко или Головко

Киевский клуб ищет нового главного тренера

  • 12.01.2020 10:42
  • 684 просмотра
  • 0 комментариев
Оболонь-Бровар могут возглавить Яковенко или Головко
© ТК Футбол. Александр Головко

Киевский футбольный клуб «Оболонь-Бровар», недавно расставшийся с Сергеем Ковальцом, ищет нового тренера.

Киевляне выйдут из отпуска 27-го января. К этому моменту у команды должен появиться новый главный тренер.

В начале следующей недели должна состояться встреча руководителей «Оболони-Бровар», на которой будет обсуждаться кандидатура преемника Ковальца. Среди претендентов — небезызвестные Павел Яковенко и Александр Головко. При этом не исключено, что тренер со стороны и вовсе приглашен не будет — в таком случае киевлян может принять работающий с «Оболонью-Бровар-2» Олег Мазуренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности