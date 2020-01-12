Оболонь-Бровар могут возглавить Яковенко или Головко

Киевский футбольный клуб «Оболонь-Бровар», недавно расставшийся с Сергеем Ковальцом, ищет нового тренера.
Киевляне выйдут из отпуска 27-го января. К этому моменту у команды должен появиться новый главный тренер.
В начале следующей недели должна состояться встреча руководителей «Оболони-Бровар», на которой будет обсуждаться кандидатура преемника Ковальца. Среди претендентов — небезызвестные Павел Яковенко и Александр Головко. При этом не исключено, что тренер со стороны и вовсе приглашен не будет — в таком случае киевлян может принять работающий с «Оболонью-Бровар-2» Олег Мазуренко.
Источник — Footboom
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