Артем КИЧАК: «У меня был вариант за рубежом»

Но украинский голкипер решил продолжить карьеру в донецком «Олимпике»

  • 12.01.2020 09:56
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Артем КИЧАК: «У меня был вариант за рубежом»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак

30-летний украинский вратарь Артем Кичак прокомментировал подписание контракта с донецким «Олимпиком».

— Артем, с возвращением в украинский чемпионат! Как получился вариант с переходом в «Олимпик»?
— Мне позвонил спортивный директор клуба Максим Коваленко, спросил, как у меня дела, готов ли я вернуться в «Олимпик». Клуб был заинтересован в моих услугах, поэтому я дал согласие.

— Другие предложения были?
— Да, был один вариант за рубежом. Хотя летом была конкретика от нескольких клубов, но в итоге я так и не подписал контракт. Был интерес в Венгрии, но меня не устроило это предложение. 

— Все это время следил за командой?
— Я слежу за всеми командами, в которых когда-то играл. Не могу сказать, что каждый день интересовался тем, что происходило в «Олимпике», но периодически смотрел матчи, общался с ребятами.

— Ты пропустил почти год из-за травмы колена. Как сейчас себя чувствуешь?
— Сейчас все хорошо, я готов бороться за место в составе. Прошел длительную реабилитацию под чутким руководством известного специалиста Сергея Дереповского. Очень благодарен ему за то, что он мне помог. Пока ждал предложений, поддерживал форму самостоятельно — работал в тренажерном зале, играл в футбол и теннис, много времени проводил в реабилитационном центре.

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Источник — zbirna.com

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