ВИДЕО. Скользкий мяч! Как голкипер Кариус очередной ляп совершил

Немецкий голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус совершил очередной ляп. На этот раз он пропустил курьезный гол в товарищеском поединке своей команды против клуба «Алтынорду» (2:2).
На 12-й минуте нападающий «Алтынорду» сделал неудачный навес, и мяч летел прямо в руки Кариусу. Однако немецкий вратарь умудрился выронить его в свои ворота.
Кариус стал известен после киевского финала Лиги чемпионов 2017/18, в котором «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3), а вратарь мерсисайдцев допустил две грубых ошибки, за которые мадридский клуб наказал его забитыми голами.
Berk Balaban > Loris Karius pic.twitter.com/22GoYEUeKU— EL Tigre Falcao (@SueltanELTigree) January 10, 2020
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Источник — Sport.ua
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