ВИДЕО. Скользкий мяч! Как голкипер Кариус очередной ляп совершил

Немецкий голкипер турецкого «Бешикташа» выронил мяч из рук в свои ворота

  • 11.01.2020 20:09
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Скользкий мяч! Как голкипер Кариус очередной ляп совершил
© Twitter. Лорис Кариус
Немецкий голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус совершил очередной ляп. На этот раз он пропустил курьезный гол в товарищеском поединке своей команды против клуба «Алтынорду» (2:2).
 
На 12-й минуте нападающий «Алтынорду» сделал неудачный навес, и мяч летел прямо в руки Кариусу. Однако немецкий вратарь умудрился выронить его в свои ворота.
 
Кариус стал известен после киевского финала Лиги чемпионов 2017/18, в котором «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3), а вратарь мерсисайдцев допустил две грубых ошибки, за которые мадридский клуб наказал его забитыми голами.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    norma_zap
      norma_zap, 11.01.2020 20:32
    0
    По ходу вратарские ляпы это его фишка, для Реала в 2018 этот вратарь в воротах Ливерпуля был шикарным подарком!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 20:27
    0
    Жалко пацанёнка...
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 11.01.2020 20:32
    0
    По ходу вратарские ляпы это его фишка, для Реала в 2018 этот вратарь в воротах Ливерпуля был шикарным подарком!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 20:27
    0
    Жалко пацанёнка...
    Ссылка
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