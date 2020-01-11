ВИДЕО. Скользкий мяч! Как голкипер Кариус очередной ляп совершил

Немецкий голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус совершил очередной ляп. На этот раз он пропустил курьезный гол в товарищеском поединке своей команды против клуба «Алтынорду» (2:2).

На 12-й минуте нападающий «Алтынорду» сделал неудачный навес, и мяч летел прямо в руки Кариусу. Однако немецкий вратарь умудрился выронить его в свои ворота.

Кариус стал известен после киевского финала Лиги чемпионов 2017/18, в котором «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3), а вратарь мерсисайдцев допустил две грубых ошибки, за которые мадридский клуб наказал его забитыми голами.