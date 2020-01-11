Аделаида. Ястремская начнет с победительницей квалификации или лаки-лузером

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская на следующей неделе выступит на хардовом Премьере в Аделаиде.
В первом раунде соревнований 19-летняя одесситка сразится против победительницы квалификации или лаки-лузера.
Отметим, что в текущем сезоне Ястремская провела всего один матч, который проиграла девятой ракетке мира.
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Источник — Sport.ua
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