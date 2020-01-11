ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела первую тренировку на одном из главных кортов Открытого чемпионата Австралии под названием «Melbourne Arena».
25-летняя одесситка поделилась снимком в соцсетях.
Напомним, Свитолина будет пятой сеяной на Australian Open, основная сетка которого стартует 20 января.
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Источник — Instagram
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