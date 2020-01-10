ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом прибыла в Мельбурн, где пройдет Открытый чемпион Австралии по теннису.
Отметим, что Свитолина будет пятой сеяной на первом турнире Большого Шлема в 2020-м году.
Australian Open 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.