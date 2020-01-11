Миккель ДУЭЛУНД: «Нам нужно достать Шахтер»

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал о своей готовности вернуться на поле после длительного периода восстановления.

«Зимний отпуск я провел вместе со своей семьей. Для меня действительно важно было увидеться с родными и встретиться с друзьями. Рождество и Новый год я также отмечал в кругу семьи в Дании.

Я пропустил всю первую половину сезона из-за травмы и перенес вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Для меня прошлый год был сложным, но на данный момент я полностью в форме и готов играть.

Я занимался индивидуально, поэтому сейчас очень рад тренироваться с командой и снова играть в футбол.

Моя главная задача на вторую часть сезона - завоевать место в основном составе и наконец играть. Мне очень нужно провести несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм.

А в целом для «Динамо» важно сократить разрыв от «Шахтера» в турнирной таблице, который сейчас является слишком большим. Нам нужно достать «горняков», - сказал Миккель.