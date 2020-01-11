Миккель ДУЭЛУНД: «Нам нужно достать Шахтер»

Полузащитник «Динамо» полностью в форме и готов играть

  • 11.01.2020 17:15
  • 396 просмотров
  • 4 комментария
Миккель ДУЭЛУНД: «Нам нужно достать Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд и Мохаммед Кадири
Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал о своей готовности вернуться на поле после длительного периода восстановления.
 
«Зимний отпуск я провел вместе со своей семьей. Для меня действительно важно было увидеться с родными и встретиться с друзьями. Рождество и Новый год я также отмечал в кругу семьи в Дании.
 
Я пропустил всю первую половину сезона из-за травмы и перенес вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Для меня прошлый год был сложным, но на данный момент я полностью в форме и готов играть.
 
Я занимался индивидуально, поэтому сейчас очень рад тренироваться с командой и снова играть в футбол.
 
Моя главная задача на вторую часть сезона - завоевать место в основном составе и наконец играть. Мне очень нужно провести несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм.
 
А в целом для «Динамо» важно сократить разрыв от «Шахтера» в турнирной таблице, который сейчас является слишком большим. Нам нужно достать «горняков», - сказал Миккель.
 
Напомним, после 18-ти сыгранных туров «Шахтер» и «Динамо» в турнирной таблице УПЛ разделяют 14 очков.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.01.2020 17:27
    0
    Миккель ДУЭЛУНД: «Нам нужно достать Шахтер»
    /////////////////////
    Как вы уже всех достали.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 11.01.2020 17:24
    0
    Без "Д" фамилия читается умники.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 17:23
    +1
    Шахтёр достать будет нереально. Шлимазла губастенького благодарите за это... Зато мы Шахтёр в кубке обыграли, это круто, чё... Есть повод для гордости...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 17:17
    0
    да ты на поле хоть 1 в году выйди
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 17:23
    +1
    Шахтёр достать будет нереально. Шлимазла губастенького благодарите за это... Зато мы Шахтёр в кубке обыграли, это круто, чё... Есть повод для гордости...
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 11.01.2020 17:27
    0
    Миккель ДУЭЛУНД: «Нам нужно достать Шахтер»
    /////////////////////
    Как вы уже всех достали.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 11.01.2020 17:24
    0
    Без "Д" фамилия читается умники.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 11.01.2020 17:17
    0
    да ты на поле хоть 1 в году выйди
    Ссылка
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