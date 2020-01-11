Окленд. Уильямс – в финале, Возняцки – выбыла

В субботу, 11 января, были сыграны матчи 1/2 финала на турнире международной серии в Окленде.

Серена Уильямс без особых проблем разобралась с юной соотечественницей Амандой Анисимовой, Каролин Возняцки не устояла под натиском еще одной американки Джессики Пегулы.

Окленд. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 6:4, 6:0

Серена Уильямс (США) – Аманда Анисимова (США) – 6:1, 6:1

Также отметим, что ранее дуэт Возняцки – Уильямс-младшая вышел в парный финал, где сыграет против американского тандема Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд.