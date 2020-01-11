Окленд. Уильямс – в финале, Возняцки – выбыла

Определились финалистки турнира в Новой Зеландии

  • 11.01.2020 15:24
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Окленд. Уильямс – в финале, Возняцки – выбыла
© ASB Classic. Серена Уильямс
В субботу, 11 января, были сыграны матчи 1/2 финала на турнире международной серии в Окленде.
 
Серена Уильямс без особых проблем разобралась с юной соотечественницей Амандой Анисимовой, Каролин Возняцки не устояла под натиском еще одной американки Джессики Пегулы.
 
Окленд. 1/2 финала
 
Джессика Пегула (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 6:4, 6:0
Серена Уильямс (США) – Аманда Анисимова (США) – 6:1, 6:1
 
Также отметим, что ранее дуэт Возняцки – Уильямс-младшая вышел в парный финал, где сыграет против американского тандема Эйжа Мухаммад / Тейлор Таунсенд.
 
 
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Источник — Sport.ua

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