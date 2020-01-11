Брисбен. Плишкова остановила победную серию Осаки, уйдя с матчбола

На хардовом Премьере в Брисбене завершились все матчи 1/2 финала.
В первом поединке американка Мэдисон Киз в трех сетах одолела Петру Квитову, во втором – Каролина Плишкова остановила 14-матчевую победную серию Наоми Осаки. Более того Каролина сохранила вторую позицию в мировом рейтинге, японка могла обойти ее в случае завоевания титула.
Брисбен. 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия) – Наоми Осака (Япония) – 6:7(10), 7:6(3), 6:2
Любопытно, но Киз и Плишкова ранее между собой не встречались, хотя уже довольно давно обе играют на высоком уровне.
Напомним, что Каролина, в команде которой работает украинка Ольга Савчук, будет защищать прошлогодний титул.
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Источник — Sport.ua
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