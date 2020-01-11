Георгий БУЩАН: «Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан после прохождения медосмотра рассказал о своем отпуске и ожиданиях от сборов:
- Жора, как настроение, готов к работе?
- Да, абсолютно, все хорошо.
- Как прошел отпуск?
- В Киеве был мало времени. Был на море, в горах и дома. Получился активный отдых.
- Соскучился по коллективу?
- Конечно, время быстро пролетело и вчера встретились все. Дениса Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов, чтобы он набрал форму и вернулся еще сильнее.
- Сейчас ты обошел всех врачей. Готов функционально к работе?
- Конечно. Каждые полгода проходим медосмотр и без изменений все в порядке.
- Есть лишний вес?
- Нет, все нормально.
- Какое настроение перед сборами?
- Отличное. Сейчас нужно хорошо подготовиться физически и тактически. Чтобы вторую часть сезона провели на хорошем уровне.
- «Динамо» впервые за много лет едет в Турцию на зимние сборы. Не повлияет ли это на подготовку команды?
- Абсолютно никак. Считаю, что Турция лучше для подготовки, там есть все условия, у нас хорошая гостиница. Считаю, что это плюс.
Напомним, в пятницу Гармаш дебютировал за «Ризеспор» в товарищеском матче.
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Источник — ФК Динамо Киев
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