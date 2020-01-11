Георгий БУЩАН: «Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов»

Вратарь «Динамо» – об ожиданиях от сборов

  • 11.01.2020 15:14
  • 464 просмотра
  • 3 комментария
Георгий БУЩАН: «Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов»
© Динамо Киев. Георгий Бущан
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан после прохождения медосмотра рассказал о своем отпуске и ожиданиях от сборов:
 
- Жора, как настроение, готов к работе?
- Да, абсолютно, все хорошо.
 
- Как прошел отпуск?
- В Киеве был мало времени. Был на море, в горах и дома. Получился активный отдых.
 
- Соскучился по коллективу?
- Конечно, время быстро пролетело и вчера встретились все. Дениса Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов, чтобы он набрал форму и вернулся еще сильнее.
 
- Сейчас ты обошел всех врачей. Готов функционально к работе?
- Конечно. Каждые полгода проходим медосмотр и без изменений все в порядке.
 
- Есть лишний вес?
- Нет, все нормально.
 
- Какое настроение перед сборами?
- Отличное. Сейчас нужно хорошо подготовиться физически и тактически. Чтобы вторую часть сезона провели на хорошем уровне.
 
- «Динамо» впервые за много лет едет в Турцию на зимние сборы. Не повлияет ли это на подготовку команды?
- Абсолютно никак. Считаю, что Турция лучше для подготовки, там есть все условия, у нас хорошая гостиница. Считаю, что это плюс.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 11.01.2020 15:51
    0
    Еще один успешный трансфер воспитанника Динамо Киев.
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 11.01.2020 15:39
    +1
    То Ф.Соль какую-то чушь про ЛЧ городит, то ты за придурошным Дениской скучаешь...Ребятки,с вами все в порядке?
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    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 11.01.2020 15:21
    +1
    Жора це солідно))
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    spaceDJ
      spaceDJ, 11.01.2020 15:39
    +1
    То Ф.Соль какую-то чушь про ЛЧ городит, то ты за придурошным Дениской скучаешь...Ребятки,с вами все в порядке?
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 11.01.2020 15:21
    +1
    Жора це солідно))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.01.2020 15:51
    0
    Еще один успешный трансфер воспитанника Динамо Киев.
    Ссылка
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