Георгий БУЩАН: «Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан после прохождения медосмотра рассказал о своем отпуске и ожиданиях от сборов:

- Жора, как настроение, готов к работе?

- Да, абсолютно, все хорошо.

- Как прошел отпуск?

- В Киеве был мало времени. Был на море, в горах и дома. Получился активный отдых.

- Соскучился по коллективу?

- Конечно, время быстро пролетело и вчера встретились все. Дениса Гармаша не хватает, но я желаю ему успехов, чтобы он набрал форму и вернулся еще сильнее.

- Сейчас ты обошел всех врачей. Готов функционально к работе?

- Конечно. Каждые полгода проходим медосмотр и без изменений все в порядке.

- Есть лишний вес?

- Нет, все нормально.

- Какое настроение перед сборами?

- Отличное. Сейчас нужно хорошо подготовиться физически и тактически. Чтобы вторую часть сезона провели на хорошем уровне.

- «Динамо» впервые за много лет едет в Турцию на зимние сборы. Не повлияет ли это на подготовку команды?

- Абсолютно никак. Считаю, что Турция лучше для подготовки, там есть все условия, у нас хорошая гостиница. Считаю, что это плюс.