В воскресенье, 12 января, «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» финальный матч Суперкубка Испании по футболу.
Игра состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити ». Начало поединка в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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