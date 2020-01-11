В воскресенье, 12 января, «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико» финальный матч Суперкубка Испании по футболу.

Игра состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити ». Начало поединка в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.