Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине

Об этом сообщил менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк

  • 11.01.2020 10:57
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Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине
© twitter.com/OfficialASRoma

Менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк, который ранее занимал аналогичную должность в «Шахтер», заявил о том, что команда Пауло Фонсеки может провести товарищеский матч против лидера УПЛ в Украине:

«По возможности Фонсека старается смотреть матчи, всегда ждет от «Шахтера» только положительных результатов. Украина для Паулу – это второй дом.

Насколько мне известно, «Рома» может провести товарищеский матч с «Шахтером» в Украине. Такая идея есть. Раньше не удалось его сыграть из-за загруженного календаря клубов».

Напомним, о проведении товарищеского матча между «Шахтером» и «Ромой» стороны договорились достаточно давно. Это условие стало частью сделки по уходу Паулу Фонсеки в римский клуб, когда «волки» заплатили «Шахтеру» 1,5 миллиона евро отступных и согласовали спарринг, который должен будет пройти на поле «горняков».

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Источник — Трибуна

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