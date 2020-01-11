Ференцварош подтвердил желание избавиться от Игнатенко

Ранее уже сообщалось о том, что «Ференцварош» хочет избавиться от арендованного у «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.

Теперь же эту информацию подтвердил спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал:

«Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе».

«Ференцварош» арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее хавбек не поехал с «Ференцварошем» на сборы в Испанию.