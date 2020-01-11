Ференцварош подтвердил желание избавиться от Игнатенко

Об этом заявил спортивный директор клуба Тамаш Хайнал

  • 11.01.2020 10:42
  • 1401 просмотр
  • 2 комментария
Ференцварош подтвердил желание избавиться от Игнатенко
© ФК Ференцварош. Даниил Игнатенко

Ранее уже сообщалось о том, что «Ференцварош» хочет избавиться от арендованного у «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко.

Теперь же эту информацию подтвердил спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал:

«Было принято решение, что Игнатенко не входит в основной состав. Он включен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе».

«Ференцварош» арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее хавбек не поехал с «Ференцварошем» на сборы в Испанию.

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(4 голоса)

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Комментарии
    Chester_787
      Chester_787, 11.01.2020 11:25
    0
    Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:52
    венгры наших прессуют мужики
    давление твоей пустой черепной коробки тебя прессует
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:52
    -2
    венгры наших прессуют мужики
    Ссылка
    Chester_787
      Chester_787, 11.01.2020 11:25
    0
    Evgene Boykinyuk, 11.01.2020 10:52
    венгры наших прессуют мужики
    давление твоей пустой черепной коробки тебя прессует
    Ссылка
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