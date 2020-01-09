Ференцварош хочет вернуть Игнатенко Шахтеру

Венгерский клуб не будет выкупать украинского полузащитника

  • 09.01.2020 16:54
  • 2232 просмотра
  • 6 комментариев
Ференцварош хочет вернуть Игнатенко Шахтеру
© ФК Ференцварош. Даниил Игнатенко

Арендованный у «Шахтера» полузащитник Даниил Игнатенко может покинуть «Ференцварош» и вернуться в донецкий клуб.

В «Ференцвароше» недовольны игрой Игнатенко: игрок не поехал с командой на сборы в Испанию. Руководство клуба уже приняло решение не выкупать украинского полузащитника у «Шахтера».

«Ференцварош» арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник — Nemzeti Sport

(6 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.01.2020 17:53
    +1
    Т. Артём, 09.01.2020 17:42
    такое говно что был основным у реброва. Тебе на ветку о родригеше. Там не говно игрока обсуждают
    То, что лучше игрока на позиции в команде в первой части сезона не было, не значит, что игрок хороший. По тем матчам ЛЕ, что видел, Игнатенко нулячий чуть больше, чем полностью. Зубков и Харатин делают в команде ветер, а этого за какие заслуги брали не ясно...
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:52
    0
    Так и не выучил язык
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 09.01.2020 17:42
    +1
    SKIF1927, 09.01.2020 17:37
    Гівно, а не гравець, це очевидно.
    такое говно что был основным у реброва. Тебе на ветку о родригеше. Там не говно игрока обсуждают
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 09.01.2020 17:37
    -1
    Гівно, а не гравець, це очевидно.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 09.01.2020 17:23
    0
    Видео |, 09.01.2020 17:05
    Если не довольны игрой так почему все матчи выходил в основе
    Та нет. Они видно недовольны, что игроку зарплату надо платить и, возможно, немаленькую. Вот и хотят немного "разгрузиться" (есть другие более полезные игроки, которым можно будет з/п немного повысить).
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 09.01.2020 17:05
    +1
    Если не довольны игрой так почему все матчи выходил в основе
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 09.01.2020 17:53
    +1
    Т. Артём, 09.01.2020 17:42
    такое говно что был основным у реброва. Тебе на ветку о родригеше. Там не говно игрока обсуждают
    То, что лучше игрока на позиции в команде в первой части сезона не было, не значит, что игрок хороший. По тем матчам ЛЕ, что видел, Игнатенко нулячий чуть больше, чем полностью. Зубков и Харатин делают в команде ветер, а этого за какие заслуги брали не ясно...
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 09.01.2020 17:42
    +1
    SKIF1927, 09.01.2020 17:37
    Гівно, а не гравець, це очевидно.
    такое говно что был основным у реброва. Тебе на ветку о родригеше. Там не говно игрока обсуждают
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 09.01.2020 17:05
    +1
    Если не довольны игрой так почему все матчи выходил в основе
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:52
    0
    Так и не выучил язык
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 09.01.2020 17:23
    0
    Видео |, 09.01.2020 17:05
    Если не довольны игрой так почему все матчи выходил в основе
    Та нет. Они видно недовольны, что игроку зарплату надо платить и, возможно, немаленькую. Вот и хотят немного "разгрузиться" (есть другие более полезные игроки, которым можно будет з/п немного повысить).
    Ссылка
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