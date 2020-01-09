Ференцварош хочет вернуть Игнатенко Шахтеру

Арендованный у «Шахтера» полузащитник Даниил Игнатенко может покинуть «Ференцварош» и вернуться в донецкий клуб.

В «Ференцвароше» недовольны игрой Игнатенко: игрок не поехал с командой на сборы в Испанию. Руководство клуба уже приняло решение не выкупать украинского полузащитника у «Шахтера».

«Ференцварош» арендовал Игнатенко летом 2019 года. За полгода хавбек провел за команду Сергея Реброва 26 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.