Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Ключевое решение VAR. Видеообзор матча

10 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни. В конце встречи гостям удалось отправить мяч в ворота соперника, но взятие отменили после просмотра повтора с помощью VAR.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Макберни, 53 мин.
Незасчитанный гол Вест Хэма системой VAR, 90+2 мин.
Лучшие моменты матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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