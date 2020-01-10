22-й тур
1:0
Вест Хэм Юнайтед
10.01.2020, FT

Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в гостях Шеффилд Юнайтед

«Молотобойцы» выступали без Андрея Ярмоленко, у которого травма бедра

  • 10.01.2020 23:55
  • 493 просмотра
  • 2 комментария
Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в гостях Шеффилд Юнайтед
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10 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» принимал «Вест Хэм».

«Молотобойцы» выступали без украинца Андрея Ярмоленко, у которого травма бедра, и не сумели добиться позитивного результата, проиграв со счетом 0:1.

Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни. В конце встречи гостям удалось отправить мяч в ворота соперника, но взятие отменили после просмотра повтора с помощью VAR.

Английская Премьер-лига
 
22-й тур, 10 января
 
«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0
 
Гол: Макберни, 53.
 
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Бешич, 70), Макголдрик (Муссе, 59), Макберни (Шарп, 84).
 
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски (Мартин, 15), Сабалета, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 69), Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 84), Райс, Алле, Фелипе Андерсон.
 
Предупреждение: Бешич, 86.
 
Судья: Беннетт.
 
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    руслан халитов
      руслан халитов, 11.01.2020 00:11
    0
    зря они так. надо было положить ярмолу на поле вместо бревна противники бы и спотыкались.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 00:04
    +3
    Ярмоленко неиграл, но по мнению хейтеров, он всё равно виноват в случившемся
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 00:04
    +3
    Ярмоленко неиграл, но по мнению хейтеров, он всё равно виноват в случившемся
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 11.01.2020 00:11
    0
    зря они так. надо было положить ярмолу на поле вместо бревна противники бы и спотыкались.
    Ссылка
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