Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в гостях Шеффилд Юнайтед

10 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» принимал «Вест Хэм».
«Молотобойцы» выступали без украинца Андрея Ярмоленко, у которого травма бедра, и не сумели добиться позитивного результата, проиграв со счетом 0:1.
Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни. В конце встречи гостям удалось отправить мяч в ворота соперника, но взятие отменили после просмотра повтора с помощью VAR.
Английская Премьер-лига
22-й тур, 10 января
«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Макберни, 53.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Бешич, 70), Макголдрик (Муссе, 59), Макберни (Шарп, 84).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски (Мартин, 15), Сабалета, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 69), Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 84), Райс, Алле, Фелипе Андерсон.
Предупреждение: Бешич, 86.
Судья: Беннетт.
Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.