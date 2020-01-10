Вест Хэм без Ярмоленко проиграл в гостях Шеффилд Юнайтед

10 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» принимал «Вест Хэм».

«Молотобойцы» выступали без украинца Андрея Ярмоленко, у которого травма бедра, и не сумели добиться позитивного результата, проиграв со счетом 0:1.

Единственный гол забил нападающий Оливер Макберни. В конце встречи гостям удалось отправить мяч в ворота соперника, но взятие отменили после просмотра повтора с помощью VAR.

Английская Премьер-лига

22-й тур, 10 января

«Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: Макберни, 53.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Бешич, 70), Макголдрик (Муссе, 59), Макберни (Шарп, 84).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски (Мартин, 15), Сабалета, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 69), Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 84), Райс, Алле, Фелипе Андерсон.

Предупреждение: Бешич, 86.

Судья: Беннетт.

Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».