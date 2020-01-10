Фран СОЛЬ: «Задачи Динамо – выиграть Кубок и побороться за место в ЛЧ»

Испанский форвард организовал с женой большую вечеринку в Мадриде

  • 10.01.2020 23:38
  • 719 просмотров
  • 4 комментария
Фран СОЛЬ: «Задачи Динамо – выиграть Кубок и побороться за место в ЛЧ»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар и Фран Соль
Испанский нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о своем отпуске и о подготовке ко второй части сезона:
 
«Отпуск прошел замечательно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей. Праздники встретил очень хорошо! Вся моя семья собралась у меня дома в Мадриде, и мы впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку.
 
Первая тренировка «Динамо»? Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.
 
Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы, из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году – работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать «Динамо» достигать успехов.
 
Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов».
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 00:37
    0
    поговорили - й досить... з таким складом/тренером/селекцією/президентом задачі потрібно ставити реальніші!
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    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 11.01.2020 00:25
    +1
    Задача и ее выполнение разные вещи
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    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 11.01.2020 00:13
    0
    А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов».
    ----
    ШТА??? Чемпионат уже закончился и Динамо в нём заняло 2 место???
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 23:53
    0
    Кубок может быть и выиграете. Насчёт ЛЧ, это в ближайшее время - невыполнимо
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 11.01.2020 00:25
    +1
    Задача и ее выполнение разные вещи
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 00:37
    0
    поговорили - й досить... з таким складом/тренером/селекцією/президентом задачі потрібно ставити реальніші!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 11.01.2020 00:13
    0
    А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов».
    ----
    ШТА??? Чемпионат уже закончился и Динамо в нём заняло 2 место???
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 23:53
    0
    Кубок может быть и выиграете. Насчёт ЛЧ, это в ближайшее время - невыполнимо
    Ссылка
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