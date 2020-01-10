Фран СОЛЬ: «Задачи Динамо – выиграть Кубок и побороться за место в ЛЧ»

Испанский нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о своем отпуске и о подготовке ко второй части сезона:

«Отпуск прошел замечательно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей. Праздники встретил очень хорошо! Вся моя семья собралась у меня дома в Мадриде, и мы впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку.

Первая тренировка «Динамо» ? Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.

Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы, из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году – работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать «Динамо» достигать успехов.

Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов».