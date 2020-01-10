ВИДЕО. Без мячей. Как Динамо провело первую тренировку в 2020 году

Киевское «Динамо» провело первую тренировку в 2020 году после зимнего перерыва. Утром половина игроков проходила традиционное медобследование в клинике «Борис».

Подопечные Алексея Михайличенко начали занятие с коллективной пробежки. Затем началась разминка, после которой голкиперы работали с мячами, а полевые игроки вновь перешли к беговой работе. Смотрите видео тренировки, в которой приняли участие 22 игрока.