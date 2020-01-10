ВИДЕО. Без мячей. Как Динамо провело первую тренировку в 2020 году

Смотрите видео тренировки, в которой приняли участие 22 игрока

  • 10.01.2020 22:09
  • 1613 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Без мячей. Как Динамо провело первую тренировку в 2020 году
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело первую тренировку в 2020 году после зимнего перерыва. Утром половина игроков проходила традиционное медобследование в клинике «Борис».

Подопечные Алексея Михайличенко начали занятие с коллективной пробежки. Затем началась разминка, после которой голкиперы работали с мячами, а полевые игроки вновь перешли к беговой работе. Смотрите видео тренировки, в которой приняли участие 22 игрока.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 10.01.2020 22:52
    +1
    Зимой в рваных джинсах? Ну норм чё...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:51
    +1
    Zport., 10.01.2020 22:41
    Удачи в 2020-м году!!!!!
    Удачи пожелать можно, но бесполезно. В 2020 году как и в следующем, ничего не изменится. До тех пор, пока губастенький будет лесиков различных тренерами назначать
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:43
    +1
    Улыбаются они красиво на камеру. Лучше бы так же красиво играли в футбол
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.01.2020 22:41
    0
    Удачи в 2020-м году!!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:40
    0
    seregka1991, 10.01.2020 22:36
    Все отжимались?
    "Камон, плей!" (с)
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:39
    0
    Без мяча? Это для них привычное явление. И в официальных матчах также без мяча бегать будут. В этом вся суть футбола физручил
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 10.01.2020 22:36
    -2
    Все отжимались?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 10.01.2020 22:21
    +1
    Да, без мяча и в матчах и на тренировках, все сходится...
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 10.01.2020 22:52
    +1
    Зимой в рваных джинсах? Ну норм чё...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:51
    +1
    Zport., 10.01.2020 22:41
    Удачи в 2020-м году!!!!!
    Удачи пожелать можно, но бесполезно. В 2020 году как и в следующем, ничего не изменится. До тех пор, пока губастенький будет лесиков различных тренерами назначать
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:43
    +1
    Улыбаются они красиво на камеру. Лучше бы так же красиво играли в футбол
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.01.2020 22:21
    +1
    Да, без мяча и в матчах и на тренировках, все сходится...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.01.2020 22:41
    0
    Удачи в 2020-м году!!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:40
    0
    seregka1991, 10.01.2020 22:36
    Все отжимались?
    "Камон, плей!" (с)
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.01.2020 22:39
    0
    Без мяча? Это для них привычное явление. И в официальных матчах также без мяча бегать будут. В этом вся суть футбола физручил
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности