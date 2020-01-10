Сборная Украины 13 января узнает соперников по Кубку Федерации

Украинкам достанется Хорватия или Эстония, а также еще одна команда

  • 10.01.2020 20:19
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Сборная Украины 13 января узнает соперников по Кубку Федерации
© FedCup
13 января в австралийском Мельбурне состоится жеребьевка Кубка Федерации. Украинская сборная будет выступать в Таллинне в рамках турнира Первой группы Евроафриканской зоны 2020.
 
Сборная Украины как первая сеяная попала в группу А, в которой будут еще две команды. Вторая сеяная, команда Италии, возглавила группу B, которая включает всего четыре сборные.
 
Во время жеребьевки украинкам в соперники может достаться или Хорватия, или Эстония, а также еще одна команда из трех: Австрия, Болгария, Греция. Две лучшие команды из семи выйдут в плей-офф Кубка Федерации 2021.
 
Ранее Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи в Таллинне, которые пройдут 5–8 февраля. Национальную сборную будут представлять: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко. Капитан сборной – Михаил Филима.
 
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Источник — Fed Cup

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