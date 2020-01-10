Сборная Украины 13 января узнает соперников по Кубку Федерации

13 января в австралийском Мельбурне состоится жеребьевка Кубка Федерации. Украинская сборная будет выступать в Таллинне в рамках турнира Первой группы Евроафриканской зоны 2020.

Сборная Украины как первая сеяная попала в группу А, в которой будут еще две команды. Вторая сеяная, команда Италии, возглавила группу B, которая включает всего четыре сборные.

Во время жеребьевки украинкам в соперники может достаться или Хорватия, или Эстония, а также еще одна команда из трех: Австрия, Болгария, Греция. Две лучшие команды из семи выйдут в плей-офф Кубка Федерации 2021.