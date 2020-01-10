Карлос ДЕ ПЕНА: «Сложились прекрасные отношения с фанатами Динамо»

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена признался, что его все устраивает в «Динамо»:

«Если команда продлила со мной контракт, это значит, что я справляюсь со своими обязанностями. Каждый матч я старался забивать и отдавать голевые передачи, помогая ей выигрывать.

Я всегда мечтаю о большем. Конечно, я и подумать не мог, что меня объявят игроком года в первом же сезоне выступлений за «Динамо». Так что, я несказанно этому рад.

Когда ты начинаешь играть, то обретаешь уверенность. Чувствуешь себя важным игроком команды. Наши болельщики очень помогали мне в прошлом году, много писали, поддерживали, я очень счастлив, что у нас сложились такие прекрасные отношения с ними.

Моя цель – продолжать играть как можно больше и пытаться помочь своей команде».

Ранее Де Пена прокомментировал интерес к себе со стороны клубов из Бразилии и США.