Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничего не известно о предложениях из Бразилии и США»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал интерес к себе со стороны бразильских и американских клубов:

«Предложения из Бразилии и США? Мне об этом ничего неизвестно, но это два очень разных и привлекательных чемпионата.

Бразильская лига всегда была конкурентоспособной, а Америка привлекает хороших футболистов. Отъезд в США можно рассматривать как улучшение качества своей жизни. А это всегда очень важно».

В конце прошлого года Де Пена продлил контракт с «Динамо».