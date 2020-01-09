Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничего не известно о предложениях из Бразилии и США»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал интерес к себе со стороны бразильских и американских клубов:
«Предложения из Бразилии и США? Мне об этом ничего неизвестно, но это два очень разных и привлекательных чемпионата.
Бразильская лига всегда была конкурентоспособной, а Америка привлекает хороших футболистов. Отъезд в США можно рассматривать как улучшение качества своей жизни. А это всегда очень важно».
В конце прошлого года Де Пена продлил контракт с «Динамо».
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