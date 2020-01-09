Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничего не известно о предложениях из Бразилии и США»

Хавбек «Динамо» не планирует покидать клуб

  • 09.01.2020 15:49
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «Ничего не известно о предложениях из Бразилии и США»
© ФК Динамо. Карлос де Пена

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал интерес к себе со стороны бразильских и американских клубов:

«Предложения из Бразилии и США? Мне об этом ничего неизвестно, но это два очень разных и привлекательных чемпионата.

Бразильская лига всегда была конкурентоспособной, а Америка привлекает хороших футболистов. Отъезд в США можно рассматривать как улучшение качества своей жизни. А это всегда очень важно».

В конце прошлого года Де Пена продлил контракт с «Динамо».

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 16:05
    -1
    Какая Бразилия, лузер По-хорошему твоё место в Турции, если голубая помойка захочет от тебя извавиться
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