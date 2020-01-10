В субботу, 11 января, в поединке 22-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Бернли». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Главный арбитр встречи Кевин Френд даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.
Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Okko Спорт.
Турнирная таблица чемпионата Англии
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Источник — Sport.ua
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