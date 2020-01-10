Надаль проиграл одиночный матч за сборную впервые с 2004 года

Прервалась беспроигрышная серия испанца из 32 подряд побед за сборную

  • 10.01.2020 15:59
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Надаль проиграл одиночный матч за сборную впервые с 2004 года
© ATP Cup. Рафаэль Надаль
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль неожиданно проиграл одиночный матч в рамках 1/4 финала Кубка ATP, в двух сетах уступив Давиду Гоффену.
 
Таким образом, 33-летний испанец проиграл первый одиночный матч за сборную с 2004 года, когда его остановил чех Иржи Новак.
 
Отметим, что в промежутке между этими поражениями Надаль выиграл 32 матча подряд в составе сборной Испании.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 10.01.2020 16:17
    +1
    етить-колотить, профессор
    Ссылка
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 10.01.2020 16:17
    +1
    етить-колотить, профессор
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности