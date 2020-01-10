Надаль проиграл одиночный матч за сборную впервые с 2004 года

Рафаэль Надаль неожиданно проиграл одиночный матч в рамках 1/4 финала Кубка ATP, Лидер мирового рейтинганеожиданно проиграл одиночный матч в рамках 1/4 финала Кубка ATP, в двух сетах уступив Давиду Гоффену

Таким образом, 33-летний испанец проиграл первый одиночный матч за сборную с 2004 года, когда его остановил чех Иржи Новак.

Отметим, что в промежутке между этими поражениями Надаль выиграл 32 матча подряд в составе сборной Испании.