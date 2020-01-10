Надаль проиграл одиночный матч за сборную впервые с 2004 года

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль неожиданно проиграл одиночный матч в рамках 1/4 финала Кубка ATP, в двух сетах уступив Давиду Гоффену.
Таким образом, 33-летний испанец проиграл первый одиночный матч за сборную с 2004 года, когда его остановил чех Иржи Новак.
Отметим, что в промежутке между этими поражениями Надаль выиграл 32 матча подряд в составе сборной Испании.
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Источник — Sport.ua
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