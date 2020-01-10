Веллингтон Нем не нужен Флуминенсе, по причине чего вернется в Шахтер

Атакующий полузащитник Веллингтон Нем не будет играть за «Флуминенсе» в 2020 году. Руководство клуба и тренерский штаб команды обсудили перспективы хавбека и пришли к мнению, что ставка будет делаться на других футболистов.

Веллингтон Нем с июля по конец минувшего года выступал за «Флуминенсе» на правах аренды из «Шахтера», проведя 18 матчей в бразильской Серии А и отличившись 1 забитым мячом.

Таким образом, 27-летний Нем вернется в «Шахтер», с которым у него действующий контракт до июля 2021 года.

Ранее Веллингтон Нем заявлял о желании остаться в «Флуминенсе», при этом руководство «Шахтера» готово продать ненужного для первой команды легионера.