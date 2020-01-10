Веллингтон Нем не нужен Флуминенсе, по причине чего вернется в Шахтер

Бразилец надеялся, что его родной клуб пожелает продолжить сотрудничество

  • 10.01.2020 15:40
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  • 1 комментарий
Веллингтон Нем не нужен Флуминенсе, по причине чего вернется в Шахтер
© ФК Флуминенсе. Веллингтон Нем

Атакующий полузащитник Веллингтон Нем не будет играть за «Флуминенсе» в 2020 году. Руководство клуба и тренерский штаб команды обсудили перспективы хавбека и пришли к мнению, что ставка будет делаться на других футболистов.

Веллингтон Нем с июля по конец минувшего года выступал за «Флуминенсе» на правах аренды из «Шахтера», проведя 18 матчей в бразильской Серии А и отличившись 1 забитым мячом.

Таким образом, 27-летний Нем вернется в «Шахтер», с которым у него действующий контракт до июля 2021 года.

Ранее Веллингтон Нем заявлял о желании остаться в «Флуминенсе», при этом руководство «Шахтера» готово продать ненужного для первой команды легионера.

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 10.01.2020 17:02
    0
    И Нем - готов уйти, и клуб (Шахтер) - готов его продать. Осталось Нему только найти КУДА БЫ перейти.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 10.01.2020 17:02
    0
    И Нем - готов уйти, и клуб (Шахтер) - готов его продать. Осталось Нему только найти КУДА БЫ перейти.
    Ссылка
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