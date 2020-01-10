В субботу, 11-го января, состоится матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лацио» примет «Наполи».
Поединок пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Лацио» — «Наполи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Лацио» — «Наполи» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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