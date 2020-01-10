Александр АЛИЕВ: «В Динамо не было подозрений, что кто-то гей»

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев в очередном выпуске «Миля Шоу» рассказал о том, были ли в киевском клубе геи:
«Если бы при нас в «Динамо» кто-то такой был – его точно не было бы. Говорили о Ласло Боднаре, но мы тогда еще молодые были. Сколько про него говорили, рассказывали, а мы в гости к нему приезжали, была такая тема. Он был с девушкой.
А так в «Динамо» никогда не было подозрений, что кто-то гей. А в общем про немца в основном слышал. Капитан, правый защитник – Лам. Ну любит человек, что тут».
Источник — YouTube
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С чего бы у тебя такие подозрения были сашка, геи ничем не отличаются от натуралов.
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С чего бы у тебя такие подозрения были сашка, геи ничем не отличаются от натуралов.
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