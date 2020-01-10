Александр АЛИЕВ: «В Динамо не было подозрений, что кто-то гей»

Экс-хавбек «Динамо» - о том, были ли в его команде геи

  • 10.01.2020 14:46
  • 3333 просмотра
  • 7 комментариев
Александр АЛИЕВ: «В Динамо не было подозрений, что кто-то гей»
© ФК Джуниорс. Александр Алиев

Экс-игрок «Динамо» Александр Алиев в очередном выпуске «Миля Шоу» рассказал о том, были ли в киевском клубе геи:

«Если бы при нас в «Динамо» кто-то такой был – его точно не было бы. Говорили о Ласло Боднаре, но мы тогда еще молодые были. Сколько про него говорили, рассказывали, а мы в гости к нему приезжали, была такая тема. Он был с девушкой. 

А так в «Динамо» никогда не было подозрений, что кто-то гей. А в общем про немца в основном слышал. Капитан, правый защитник – Лам. Ну любит человек, что тут».

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Источник — YouTube

(11 голосов)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 15:33
    +1
    Постесняюсь спросить, а для чего нам нужна эта информация?
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:15
    +1
    те кто меня минусуют видимо лучше разбираются в геях и различать умеют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:07
    0
    те геи что отличаются, это показушники, подавляющие большинство не отличить от нормальных.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:06
    0
    Александр АЛИЕВ: «В Динамо не было подозрений, что кто-то гей»
    ---
    С чего бы у тебя такие подозрения были сашка, геи ничем не отличаются от натуралов.
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 10.01.2020 15:06
    -4
    Ваше счастье что Ласло в тот момент был с девушкой 😂😂😂а то бы кукарекали сейчас 😥😥😥
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    tor viky
    online
      tor viky, 10.01.2020 15:05
    -4
    А кто кричал: Нам потрибана перемога, гей, гей!?
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 14:49
    +6
    перестаю понимать о чем этот сайт-о спорте или желтый сайт с пьяными воспоминаниями Алиева?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 14:49
    +6
    перестаю понимать о чем этот сайт-о спорте или желтый сайт с пьяными воспоминаниями Алиева?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 15:33
    +1
    Постесняюсь спросить, а для чего нам нужна эта информация?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:15
    +1
    те кто меня минусуют видимо лучше разбираются в геях и различать умеют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:07
    0
    те геи что отличаются, это показушники, подавляющие большинство не отличить от нормальных.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:06
    0
    Александр АЛИЕВ: «В Динамо не было подозрений, что кто-то гей»
    ---
    С чего бы у тебя такие подозрения были сашка, геи ничем не отличаются от натуралов.
    Ссылка
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