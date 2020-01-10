ВИДЕО. Миля Шоу. Алиев круче Януковича

Артем Милевский представил свое новое новое шоу. В нем не будет разбора стандартных положений или тактических схем. #Миляшоу – это видео о футбольной жизни (какой она есть).

Артем общается с теми, кто не боится, а что же подумают остальные. И кому есть, что сказать.