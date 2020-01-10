Окленд. Серена Уильямс и Каролин Возняцки продолжают доминировать

В пятницу, 10 января, были сыграны заключительные матчи 1/4 финала на турнире международной серии в Окленде.

Главные звезды, Серена Уильямс и Каролин Возняцки, уверенно выиграли свои матчи и еще на шаг приблизили финал двух экс-первых ракеток мира.

Окленд. 1/4 финала

Серена Уильямс (США, 1) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:3

Аманда Анисимова (США, 4) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 3:6, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 5) – Юлия Гёргес (Германия, 4) – 6:1, 6:4

Джессика Пегула (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:0, 3:2 (отказ)

Пары 1/2 финала

С. Уильямс – Анисимова

Возняцки – Пегула

Также отметим, что дуэт Возняцки – Уильямс-младшая вышел в парный финал турнира в Окленде.