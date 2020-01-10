Окленд. Серена Уильямс и Каролин Возняцки продолжают доминировать

Экс-первые ракетки мира вышли в полуфиналы одиночки, а также сыграют в парном финале

  • 10.01.2020 12:56
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Окленд. Серена Уильямс и Каролин Возняцки продолжают доминировать
© ASB Classic. Каролин Возняцки и Серена Уильямс
В пятницу, 10 января, были сыграны заключительные матчи 1/4 финала на турнире международной серии в Окленде.
 
Главные звезды, Серена Уильямс и Каролин Возняцки, уверенно выиграли свои матчи и еще на шаг приблизили финал двух экс-первых ракеток мира.
 
Окленд. 1/4 финала
 
Серена Уильямс (США, 1) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:3
Аманда Анисимова (США, 4) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 3:6, 6:4
Каролин Возняцки (Дания, 5) – Юлия Гёргес (Германия, 4) – 6:1, 6:4
Джессика Пегула (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:0, 3:2 (отказ)
 
Пары 1/2 финала
 
С. Уильямс – Анисимова 
Возняцки – Пегула 
 
Также отметим, что дуэт Возняцки – Уильямс-младшая вышел в парный финал турнира в Окленде.
 
К сожалению, единственная украинка Катерина Козлова прекратила борьбу в еще первом раунде, уступив Анисимовой.
 
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Источник — Sport.ua

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