Окленд. Серена Уильямс и Каролин Возняцки продолжают доминировать

В пятницу, 10 января, были сыграны заключительные матчи 1/4 финала на турнире международной серии в Окленде.
Главные звезды, Серена Уильямс и Каролин Возняцки, уверенно выиграли свои матчи и еще на шаг приблизили финал двух экс-первых ракеток мира.
Окленд. 1/4 финала
Серена Уильямс (США, 1) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:3
Аманда Анисимова (США, 4) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 3:6, 6:4
Каролин Возняцки (Дания, 5) – Юлия Гёргес (Германия, 4) – 6:1, 6:4
Джессика Пегула (США) – Ализе Корне (Франция) – 6:0, 3:2 (отказ)
Пары 1/2 финала
С. Уильямс – Анисимова
Возняцки – Пегула
Также отметим, что дуэт Возняцки – Уильямс-младшая вышел в парный финал турнира в Окленде.
К сожалению, единственная украинка Катерина Козлова прекратила борьбу в еще первом раунде, уступив Анисимовой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.