Артем КИЧАК: «У Олимпика большие амбиции»

Украинский голкипер прокомментировал переход в донецкий клуб

  • 10.01.2020 12:43
  • 424 просмотра
  • 1 комментарий
Артем КИЧАК: «У Олимпика большие амбиции»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак (слева)

30-летний украинский вратарь Артем Кичак рассказал о своем переходе в донецкий «Олимпик».

«Во время отпуска со мной связался спортивный директор «Олимпика» Максим Коваленко и сказал, что Висенте Гомес хотел бы видеть меня в команде. Я очень рад вернуться в команду. Со многими в клубе я знаком.

С нетерпением жду сборов и возобновления чемпионата. Буду выкладываться на тренировках, чтобы принести максимум пользы команде. У «Олимпика» большие амбиции. Мы хотим подняться в таблице как можно выше!», — отметил Кичак.

Последним клубом Кичака был венгерский МТК. Артем защищал цвета «Олимпика» с 2017-го по 2018-й годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 12:50
    0
    мдя..... без своего поля и болел и с амбициями...... на этот сезон-не вылететь в низшую лигу.... пожалуй тут амбиции реализованы благодаря львовским
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 12:50
    0
    мдя..... без своего поля и болел и с амбициями...... на этот сезон-не вылететь в низшую лигу.... пожалуй тут амбиции реализованы благодаря львовским
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности