Артем КИЧАК: «У Олимпика большие амбиции»

30-летний украинский вратарь Артем Кичак рассказал о своем переходе в донецкий «Олимпик».

«Во время отпуска со мной связался спортивный директор «Олимпика» Максим Коваленко и сказал, что Висенте Гомес хотел бы видеть меня в команде. Я очень рад вернуться в команду. Со многими в клубе я знаком.

С нетерпением жду сборов и возобновления чемпионата. Буду выкладываться на тренировках, чтобы принести максимум пользы команде. У «Олимпика» большие амбиции. Мы хотим подняться в таблице как можно выше!», — отметил Кичак.

Последним клубом Кичака был венгерский МТК. Артем защищал цвета «Олимпика» с 2017-го по 2018-й годы.