Шэньчжэнь. Определилась пара финалисток

Завершились все матчи 1/2 финала на турнире международной серии в Шэньчжэне.
В матче за титул сразятся Катерина Александрова и Елена Рыбакина.
Шэньчжэнь. 1/2 финала
Екатерина Александрова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 7:5
Напомним, в четвертьфинале турнир покинула Катерина Бондаренко. Еще одна украинка Леся Цуренко завершила выступления после первого круга.
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Источник — Sport.ua
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