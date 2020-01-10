Александр КАРАВАЕВ: «Настраиваемся на победу в каждом матче»

Футболист «Динамо» поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 10.01.2020 12:18
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  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «Настраиваемся на победу в каждом матче»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев во время медосмотра рассказал о том, как проходил его зимний отпуск, и с какими мыслями он подходит ко второй половине сезона.

- Александр, поздравляем с первым рабочим днем ​​после отпуска! Какие впечатления от медосмотра?
- Хочу поздравить всех с новогодними праздниками и пожелать нам как можно больше побед и трофеев. Впечатления от возвращения к работе только положительные, потому что давно не видел партнеров по команде, интересно расспросить, как у них проходил отпуск, где отмечали праздники.

Что касается медобследования, то, надеюсь, все хорошо, как и каждый год. (Улыбается) Я веду правильный образ жизни и всегда готов к медицинскому осмотру.

- Хватило времени, чтобы отдохнуть?
- Думаю, лишние несколько дней ничего бы не решили. Мы и так долго отдыхаем. Поэтому уже с сегодняшнего дня готовы к работе, будем трудиться и готовиться к официальным матчам.

- У вас был активный или пассивный отдых?
- Обычно у меня первые две недели отпуска — более пассивные, чтобы отдохнуть, расслабиться и отвлечься от всего. В основном, летим на отдых на море. Новогодние праздники отмечаем с семьей, после чего уже начинаю готовиться к сборам.

- Кабинеты каких врачей неприятно посещать во время медосмотра?
- Самый первый, в котором берут кровь. Нормально к этому отношусь, просто нужно сдать большое количество крови, много анализов. В остальном — ко всему привык, ничего необычного.

- Медобследования во всех командах проходят одинаково?
- В «Динамо» более углубленный медицинский осмотр, больше и дольше все проверяют, чем в моей предыдущей команде — «Заре».

- Давали ли вам программу для самостоятельной подготовки в отпуске?
- Нам давали общую программу, которая включала работу в тренажерном зале в поддерживающем режиме, плавание, упражнения на пресс. Каждый уже индивидуально выполняет эту программу, исходя из нагрузки, которую требует его тело.

- Часто футболисты в отпуске не следят за футболом вообще. Смотрел ли ты матчи?
- Да, буквально вчера смотрел полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетико», также следил за играми на Boxing Day в Англии. Лишь в первой части отпуска не смотрел футбол, потому что полностью посвятил себя отдыху.

- Какие ожидания от второй части сезона?
- Нужно хорошо подготовиться на сборах. Уверен, мы выполним очень хорошую работу. А от второй части сезона ожидаю только побед в каждом матче, настраиваемся лишь на это.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 10.01.2020 12:28
    +1
    Боже, які ви убогі. які перемоги, з ким, ні гри ні гравців. З вами тільки нерви з'їдати.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 10.01.2020 12:28
    +1
    Боже, які ви убогі. які перемоги, з ким, ні гри ні гравців. З вами тільки нерви з'їдати.
    Ссылка
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