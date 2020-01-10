Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Буду добиваться места в составе Динамо»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили поделился ожиданиями от второй части сезона. В пятницу, 10-го января, первая часть игроков «Динамо» прошла медосмотр в Киеве.

- С каким настроением подходишь к первым тренировкам после отдыха?

- Настроение отличное. Долго не видел ребят, уже соскучился по ним, как и по работе. Наконец начинаются тренировки с командой. Отдохнул хорошо, скучал по мячу.

- Какие впечатления от отпуска? Где был?

- Был в Грузии. Встречал с семьей и моей девушкой Новый год. Потом полетел в Дубай отдыхать. Ничего особенного там не видел.

- Как прошел медосмотр? Есть любимые кабинеты?

- Все хорошо, кроме кабинета, где проверяют глаза. У меня плохое зрение, постоянно надолго там застреваю.

- Уколов не боишься?

- Нет. Уже все нормально, привык.

- Какие задания ты получал во время отпуска от тренеров?

- Нам назначили тренировки. 26-го декабря нужно было начинать, чтобы быть готовым к сборам.

- Футболисты часто отдыхают и тренируются с компанией…

- Я был без компании. Не играл. Бегал по пляжу и в зале.

- Индивидуальные задания были тяжелые? Или как обычно?

- Они примерно всегда одинаковые.

- «Динамо» проведет много контрольных матчей…

- Это отлично. Я быстрее набираю форму, когда много матчей.

- Ставишь личные задачи на вторую часть сезона?

- Хочу больше играть и побеждать.

- В межсезонье тебя сватали в другие клубы. Развеешь слухи?

- Слухи были, но меня это не касается. Моя задача — остаться в «Динамо». Всегда это говорю и буду говорить. Буду добиваться места в составе.