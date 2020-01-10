ВИДЕО. Арбитры поцеловались на поле, новый рекорд Роналду

Арбитры на матче поцеловались взасос, экс-игроку «Ювентуса» прострелили колено, Роналду побил очередной рекорд, Месси снялся в новой рекламе, Садио Мане обошел Салаха. Все это и многое другое в первом новостном выпуске 2020-го года на канале «120 ярдов».
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Источник — 120 ярдов
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