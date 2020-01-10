Филипп БУДКОВСКИЙ: «Очки посчитаем на финише чемпионата»

27-летний украинский форвард Филипп Будковский поделился ожиданиями от выступлений за черниговскую «Десну», куда он недавно перешел из луганской «Зари».

— «Десна» может побороться за второе место в Премьер-лиге?

— При такой плотности в турнирной таблице очень сложно что-то прогнозировать. Но по игре видно, что «Десна» в каждом матче настраивается на максимальный результат. Очки посчитаем на финише турнира.

— Если были еще варианты продолжения карьеры, то почему выбрал «Десну»?

— Потому что я лично общался с главным тренером, который вселил в меня уверенность. «Десна» ставит перед собой высокие цели, поэтому выступать за такой клуб почетно. У черниговцев хорошо поставлена игра, поэтому мне ничего не остается, кроме как упорно работать, чтобы быстрее влиться в коллектив.

— С кем лучше других знаком в «Десне»?

— С Леваном Арвеладзе, с которым мы почти год были в «Заре». С Владиславом Калитвинцевым пересекался в молодежной сборной Украины, по академии «Шахтера» хорошо знаю Максима Имерекова и Егора Картушова, с Игорем Литовкой в свое время выступали за одну команду. Надеюсь, с адаптацией у меня больших проблем не возникнет.

— О сборной Украины, в которой ты уже играл, не забываешь?

— Конечно нет. Классно было бы сыграть в команде Андрея Шевченко. «Сине-желтые» великолепно прошли отборочный турнир, что дает повод для оптимизма перед предстоящим Евро-2020.