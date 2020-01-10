Тоттенхэм нацелился на Семеду

26-летний португальский правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать своего игрока за €50 миллионов.
В текущем сезоне Семеду провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Контракт Нелсона с «блаугранас» рассчитан до лета 2022-го года.
В активе футболиста 14 матчей за национальную сборную Португалии.
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Источник — Mirror
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