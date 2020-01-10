Тоттенхэм нацелился на Семеду

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в лондонском клубе

  • 10.01.2020 10:34
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Тоттенхэм нацелился на Семеду
© ФК Барселона. Нелсон Семеду (слева)

26-летний португальский правый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать своего игрока за €50 миллионов.

В текущем сезоне Семеду провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи. Контракт Нелсона с «блаугранас» рассчитан до лета 2022-го года.

В активе футболиста 14 матчей за национальную сборную Португалии.

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Источник — Mirror

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