Черноморец может подписать Девича и Горопевшека

Одесский клуб намерен усилиться перед второй частью сезона

  • 10.01.2020 10:13
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Черноморец может подписать Девича и Горопевшека
© ФК Вождовац. Марко Девич

Одесский «Черноморец» может подписать двух футболистов — 36-летнего украинского форварда Марко Девича, последним клубом которого был сербский «Вождовац», и 28-летнего словенского защитника Миху Горопевшека, который в конце ноября покинул луцкую «Волынь».

Девич защищал цвета «Вождоваца» с августа 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Вождовац» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Горопевшек выступал за «Волынь» с июля 2018-го года. В текущем сезоне провел за «Волынь» 15 матчей в Первой лиге Украины, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.

Оба потенциальных новичка «Черноморца» находятся в статусе свободных агентов.

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Источник — Odessa Online

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