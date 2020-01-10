Черноморец может подписать Девича и Горопевшека

Одесский «Черноморец» может подписать двух футболистов — 36-летнего украинского форварда Марко Девича, последним клубом которого был сербский «Вождовац», и 28-летнего словенского защитника Миху Горопевшека, который в конце ноября покинул луцкую «Волынь».
Девич защищал цвета «Вождоваца» с августа 2019-го года. В текущем сезоне провел за «Вождовац» 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Горопевшек выступал за «Волынь» с июля 2018-го года. В текущем сезоне провел за «Волынь» 15 матчей в Первой лиге Украины, где забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.
Оба потенциальных новичка «Черноморца» находятся в статусе свободных агентов.
Источник — Odessa Online
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