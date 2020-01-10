Филипп БУДКОВСКИЙ: «Я не оправдал ожиданий Скрипника»

27-летний украинский форвард Филипп Будковский прокомментировал свое решение перейти из луганской «Зари» в черниговскую «Десну».
— Сменить клуб было твоим решением?
— В какой-то мере. Я хотел доказать, что могу приносить пользу «Заре», но в отпуске мне сказали, что не берут на сборы, поэтому смысла оставаться в «Заре», я не видел.
— Почему при Викторе Скрипнике у тебя не заладилось в «Заре»?
— Наверное, не оправдал ожиданий тренера. Не получилось реализовать весь свой потенциал. Хотя наставник давал мне шанс.
— Общался со Скрипником?
— Да, за неделю до окончания осенней части сезона тренер заверил меня, что продолжаем работать. Но, видимо, потом это было совместное с клубом решение.
— «Заря»теперь для тебя один из главных конкурентов в чемпионате…
— Да (улыбается). Но так складывается футбольная жизнь. Будем стараться опередить луганчан в турнирной таблице, хотя конкуренция предстоит очень серьезная, совсем рядом находятся и «Динамо» с «Александрией».
Источник — zbirna.com
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