Филипп БУДКОВСКИЙ: «Я не оправдал ожиданий Скрипника»

27-летний украинский форвард Филипп Будковский прокомментировал свое решение перейти из луганской «Зари» в черниговскую «Десну».

— Сменить клуб было твоим решением?

— В какой-то мере. Я хотел доказать, что могу приносить пользу «Заре», но в отпуске мне сказали, что не берут на сборы, поэтому смысла оставаться в «Заре», я не видел.

— Почему при Викторе Скрипнике у тебя не заладилось в «Заре»?

— Наверное, не оправдал ожиданий тренера. Не получилось реализовать весь свой потенциал. Хотя наставник давал мне шанс.

— Общался со Скрипником?

— Да, за неделю до окончания осенней части сезона тренер заверил меня, что продолжаем работать. Но, видимо, потом это было совместное с клубом решение.

— «Заря»теперь для тебя один из главных конкурентов в чемпионате…

— Да (улыбается). Но так складывается футбольная жизнь. Будем стараться опередить луганчан в турнирной таблице, хотя конкуренция предстоит очень серьезная, совсем рядом находятся и «Динамо» с «Александрией».