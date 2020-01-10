Атлетико впервые за 27 матчей забил три мяча в ворота Барселоны

Как отмечает испанская пресса, «Атлетико» впервые забил «Барселоне» 3 гола под руководством Диего Симеоне.

Отметим, что под руководством Симеоне «Атлетико» 27 раз сыграл с «Барселоной» и лишь два раза забивал два гола за игру, в 17 играх было забито по голу, и 7 встречах — 0 мячей.

В финале «Атлетико» сыграет с «Реалом», который обыграл «Валенсию» (3:1).

Финал Суперкубка Испании состоится 12 января.