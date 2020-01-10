Тоттенхэм за 28 млн евро купит Пентека

«Тоттенхэм» в ближайшее время усилится нападающим «Милана» Кшиштофом Пентеком.
Как сообщает The Sun, в ближайшие 48 часов форвард пройдёт медобследование.
Отмечается, что за переход Пентека «Тоттенхэм» заплатит 28 млн евро плюс 4,7 млн в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует арендовать Пентека.
В нынешнем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола (3 из них – с пенальти).
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Источник — The Sun
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