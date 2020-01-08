Тоттенхэм хочет арендовать Пентека

На форварда «Милана» появился еще один претендент

  • 08.01.2020 20:36
  • 273 просмотра
  • 1 комментарий
Тоттенхэм хочет арендовать Пентека
© ФК Милан. Кшиштоф Пентек

«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Астон Виллой», «Ньюкаслом» и «Байером» за форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Интерес «Тоттенхэма» к поляку связан с травмой основного форварда Харри Кейна, который вернется в игру не раньше марта.

Проблемой является то, что «Милан» хочет получить за Пентека 30 млн евро, а «Тоттенхэм» хочет только арендовать игрока до конца сезона.

В нынешнем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола (3 из них – с пенальти).

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Источник — The Guardian

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 08.01.2020 20:57
    0
    Это тот что президент Милана говорил чуть ли не лучше Шевы....будете вы макаронник за шевой вспоминать не одно десятилетие
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 08.01.2020 20:57
    0
    Это тот что президент Милана говорил чуть ли не лучше Шевы....будете вы макаронник за шевой вспоминать не одно десятилетие
    Ссылка
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