Тоттенхэм хочет арендовать Пентека

«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Астон Виллой», «Ньюкаслом» и «Байером» за форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Интерес «Тоттенхэма» к поляку связан с травмой основного форварда Харри Кейна, который вернется в игру не раньше марта.

Проблемой является то, что «Милан» хочет получить за Пентека 30 млн евро, а «Тоттенхэм» хочет только арендовать игрока до конца сезона.

В нынешнем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола (3 из них – с пенальти).