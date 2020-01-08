Три клуба охотятся за Пентеком

Три европейских клуба нацелились на 24-летнего форварда «Милана» и сборной Польши Кшиштофа Пентека.

В частности, футболиста намерены подписать «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Байер». Сам Пентек ранее заявлял, что не планирует переходить в клуб калибром ниже «Милана».

Кшиштоф защищает цвета «Милана» с января 2019-го года после перехода из «Дженоа» за €38 миллионов. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2023-го года.

В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.