Астон Вилла дает 30 миллионов евро за Пентека

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек вскоре может оказаться в Англии. Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, форварда хочет купить «Астон Вилла».
Отмечается, что английский клуб готов выложить за Пентека 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Пентека хочет подписать «Рома».
В нынешнем сезоне на счету форварда, трансфер которого обошелся «россонери» в 35 миллионов евро, 17 матчей и четыре гола в Серии А.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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