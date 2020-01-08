Астон Вилла дает 30 миллионов евро за Пентека

Форвард «Милана» может продолжить карьеру в Англии

  • 08.01.2020 05:15
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Астон Вилла дает 30 миллионов евро за Пентека
© 90Min. Кшиштоф Пентек

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек вскоре может оказаться в Англии. Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, форварда хочет купить «Астон Вилла».

Отмечается, что английский клуб готов выложить за Пентека 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пентека хочет подписать «Рома».

В нынешнем сезоне на счету форварда, трансфер которого обошелся «россонери» в 35 миллионов евро, 17 матчей и четыре гола в Серии А.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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