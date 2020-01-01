Форвард Милана Пентек может перейти в Рому

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересована «Рома», которая находится в поисках нападающего. Также не против вернуть Пентека в свои ряды «Дженоа».
Отметим, что сам Пентек недавно говорил, что хочет остаться в «Милане».
В нынешнем сезоне на счету Пентека, трансфер которого обошелся «россо-нери» в 35 миллионов евро, 17 матчей и четыре гола в Серии А.
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Источник — Football-Italia
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