Форвард Милана Пентек может перейти в Рому

По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересована «Рома», которая находится в поисках нападающего. Также не против вернуть Пентека в свои ряды «Дженоа».

Отметим, что сам Пентек недавно говорил, что хочет остаться в «Милане».

В нынешнем сезоне на счету Пентека, трансфер которого обошелся «россо-нери» в 35 миллионов евро, 17 матчей и четыре гола в Серии А.